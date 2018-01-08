Глава МИД Ирана намерен встретиться с представителями ЕС по ядерной сделке

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что представители ИРИ и трех стран ЕС намерены провести консультативную встречу по поводу соглашения по иранской ядерной программе, сообщает агентство IRNA.
По словам Зарифа, во встрече, посвященной соглашению по иранскому атому, как ожидается, будут принимать участие представители трех европейский стран – Великобритании, Франции и Германии.
Как отмечает агентство Mehr, глава иранского МИД также опроверг сообщения о том, что на встрече будут обсуждаться протестные акции, проходившие в Иране с конца прошлого года. Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Зарифа намерены пригласить в Евросоюз для обсуждения проходящих в стране протестов.
В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.