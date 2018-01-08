Глава МИД Ирана намерен встретиться с представителями ЕС по ядерной сделке

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что представители ИРИ и трех стран ЕС намерены провести консультативную встречу по поводу соглашения по иранской ядерной программе, сообщает агентство IRNA.

Зариф отметил, что встреча будет посвящена "деструктивной политике США по отношению к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий)". Возможная дата и место проведения встречи не называются.

По словам Зарифа, во встрече, посвященной соглашению по иранскому атому, как ожидается, будут принимать участие представители трех европейский стран – Великобритании, Франции и Германии.

Как отмечает агентство Mehr, глава иранского МИД также опроверг сообщения о том, что на встрече будут обсуждаться протестные акции, проходившие в Иране с конца прошлого года. Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Зарифа намерены пригласить в Евросоюз для обсуждения проходящих в стране протестов.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.