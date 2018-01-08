Турция начала расследование исламофобии в четырех странах Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 8 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Парламент Турции учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах — членах Евросоюза, сообщило агентство Belga.

Депутаты сконцентрируют свое внимание на тех государствах, где, на их взгляд, "наиболее выражены проявления исламофобии, — Австрии, Германии, Франции и Бельгии". Они планируют получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте. Комиссия начнет работу 9 января.

Агентство называет инициативу турецкого парламента ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые последовали за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.

Австрию не в первый раз обвиняют в нападках на мусульман. Так, в конце июня критике исламской общины страны подверглось предложение Себастьяна Курца, который на тот момент занимал пост главы МИД, закрыть мусульманские детские сады в республике. Ее представители назвали такое заявление неприемлемым.