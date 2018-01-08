Власти сообщили об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая танкере

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Существуют вероятность взрыва и затопления иранского нефтяного танкера, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом у побережья Китая, говорится в сообщении шанхайского управления по безопасности на море.
"Корпус танкера SANCHI и утекшее топливо возле корабля полностью охвачены пламенем. Степень опасности пожара крайне высокая", — говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Власти предупреждают, что испарение газа и возможность взрыва представляют большую опасность для спасателей. Государственное управление по безопасности на море Китая уже запретило движение кораблей в радиусе 10 морских миль от места происшествия.
На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех удалось спасти. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея предоставила поисковой группе корабль и вертолет. Позже к операции присоединились Военно-морские силы США.