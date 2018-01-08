Спасатели нашли тело моряка, пропавшего после столкновения судов у КНР

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело моряка, считавшегося пропавшим без вести после столкновения танкера и сухогруза у побережья КНР в субботу, поиски еще более 30 человек продолжаются, сообщает агентство Tasnim.

Управляющий директор иранской Организации портов и морского судоходства (PMO) Мохаммад Растад сообщил, что тело погибшего направлено в Шанхай, где будет проведено опознание и вскрытие.

Инцидент произошел вечером 6 января. Нефтяной танкер Sanchi под панамским флагом столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту танкера, принадлежащего иранской компании, находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш. В результате столкновения связь с ними была потеряна. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".

Как заявил в понедельник генеральный консул Ирана в Шанхае Алиреза Ирваш, поисково-спасательная операция в районе, где произошел инцидент, продолжается. По его словам, танкер пока находится на плаву и продолжает гореть.