В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (43)

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. архивное фото

Разрушенный в результате обстрела дом в пригороде Луганска. архивное фото

ЛУГАНСК, 8 янв — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП, автоматический гранатомет станковый (АГС) и крупнокалиберный пулемет (КК)", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Всего по территории ЛНР было выпущено около 20 снарядов.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.