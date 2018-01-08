СМИ рассказали о распорядке дня Дональда Трампа

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, проводит меньше встреч, больше времени уделяет просмотру телевизора, публикации сообщений в Twitter и телефонным звонкам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники и попавшее в распоряжение издания расписание американского лидера.
В Овальном кабинете Трамп работает до 18 часов. В это время он проводит одну или две встречи, но, в основном, совершает телефонные звонки или смотрит новостные программы в столовой, которая находится рядом с кабинетом президента, отмечает портал. После окончания рабочего дня Трамп возвращается в жилую часть Белого дома, где вновь смотрит телевизор или звонит по телефону.
Как отмечает портал, в первые дни президентства Трамп начинал работать раньше и позже заканчивал. Он проводил встречи за завтраком, брифинги по вопросам разведки заканчивались около 10.30 утра.
По данным издания, 43-й президент США Джордж Буш-младший обычно приходил в Овальный кабинет около 06.45 утра. Сменивший Буша на посту президента Барак Обама также начинал рабочий день в Овальном кабинете рано, примерно с 9 до 10 утра.