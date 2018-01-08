СМИ рассказали о распорядке дня Дональда Трампа

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, проводит меньше встреч, больше времени уделяет просмотру телевизора, публикации сообщений в Twitter и телефонным звонкам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники и попавшее в распоряжение издания расписание американского лидера.

Согласно документу, Трамп обычно начинает рабочий день в 11 утра с брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности. До этого, с 8 до 11 утра, в его расписании значится "время для решения административных вопросов" в Овальном кабинете. В этот период, по данным источников портала, Трамп, как правило, находится в своей резиденции, смотрит телевизор, звонит по телефону и публикует сообщения в Twitter.

В Овальном кабинете Трамп работает до 18 часов. В это время он проводит одну или две встречи, но, в основном, совершает телефонные звонки или смотрит новостные программы в столовой, которая находится рядом с кабинетом президента, отмечает портал. После окончания рабочего дня Трамп возвращается в жилую часть Белого дома, где вновь смотрит телевизор или звонит по телефону.

Как отмечает портал, в первые дни президентства Трамп начинал работать раньше и позже заканчивал. Он проводил встречи за завтраком, брифинги по вопросам разведки заканчивались около 10.30 утра.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, комментируя эту информацию, заявила, что "утром президент проводит время как в резиденции, так и в Овальном кабинете". "В это время он постоянно звонит сотрудникам, конгрессменам, министрам и лидерам зарубежных стран", — сказала она.

По данным издания, 43-й президент США Джордж Буш-младший обычно приходил в Овальный кабинет около 06.45 утра. Сменивший Буша на посту президента Барак Обама также начинал рабочий день в Овальном кабинете рано, примерно с 9 до 10 утра.