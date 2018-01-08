МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Военно-морские силы США направили патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" на поиски 32 человек, пропавших после столкновения танкера и сухогруза у побережья КНР в субботу, сообщается на сайте ведомства.

"Седьмого января США направили самолет P-8A, приписанный к группе "Боевые тигры" Восьмой патрульной эскадрильи, на помощь в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море, которая проводится после столкновения двух коммерческих судов", — говорится в заявлении американских ВМС.

Как отмечает ведомство, американский самолет исследовал территорию в районе происшествия площадью 3,6 тысячи квадратных морских миль, но "матросов не обнаружил".

Инцидент произошел вечером 6 января. Нефтяной танкер Sanchi под панамским флагом столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту танкера, принадлежащего иранской компании, находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш. В результате столкновения связь с ними была потеряна. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет.