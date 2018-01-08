Макмастер заподозрил Россию во "вмешательстве" в выборы в Мексике

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют признаки "российского вмешательства", заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Он отметил, что США наблюдают "начальные признаки российского вмешательства" в выборы президента Мексики.
Макмастер, слова которого приводит издание The Hill, предположил, что Россия прилагает серьезные усилия по поляризации демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Европе.
Он также назвал референдум в Каталонии еще одним примером "российского вмешательства" в дела других государств.
Выборы президента Мексики состоятся первого июля 2018 года.