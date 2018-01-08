Макмастер заподозрил Россию во "вмешательстве" в выборы в Мексике

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют признаки "российского вмешательства", заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По его словам, американские власти сильно обеспокоены тем, что Россия "использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением киберинструментов".

Он отметил, что США наблюдают "начальные признаки российского вмешательства" в выборы президента Мексики.

Макмастер, слова которого приводит издание The Hill, предположил, что Россия прилагает серьезные усилия по поляризации демократических обществ, создания кризиса доверия и подрыву единства в Европе.

Он также назвал референдум в Каталонии еще одним примером "российского вмешательства" в дела других государств.

Выборы президента Мексики состоятся первого июля 2018 года.