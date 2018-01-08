Главу МИД Ирана пригласят в ЕС для обсуждения протестов в стране

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью телеканалу ZDF, что главу МИД Ирана Джавада Зарифа намерены пригласить в Евросоюз для обсуждения проходящих в стране протестов.

"Мы условились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини — ред.) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе ", — сказал Габриэль.

Он добавил, что Германия выступает за свободу демонстраций.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, часть из которых погибла при попытке завладеть складами с оружием. Власти Ирана заявляют, что полностью контролируют ситуацию с протестными выступлениями. Также в стране прошли несколько митингов в поддержку правительства.