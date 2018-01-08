В Южной Корее предостерегли от недооценки Ким Чен Ына

ТОКИО, 8 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидера КНДР Ким Чен Ына, которому в понедельник исполнилось 34 года, опасно судить только по возрасту, недооценивая его способности, предупреждает политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона.

Как утверждает южнокорейское информационное агентство Рёнхап , лидеру КНДР в понедельник исполнилось 34 года. При этом дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в самой КНДР не упоминаются.

"В наших СМИ до сих пор только по возрасту Ким Чен Ына судили о его способностях, но это очень опасно", — говорится в полученном РИА Новости комментарии Чон Сон Чана по случаю 34-летия лидера КНДР.

По словам политолога, деду Ким Чен Ына — первому президенту страны Ким Ир Сену — было 37 лет, когда вспыхнула Корейская война (1950-1953 годы), в развязывании которой Сеул обвиняет КНДР. Только благодаря вмешательству США, как утверждает Чан Сон Чан, удалось тогда предотвратить "красное", то есть коммунистическое, объединение Корейского полуострова.

Во время недавнего правления в Южной Корее президентов Ли Мён Бака и Пак Кын Хе сеульские власти готовились лишь к "развалу" КНДР, недооценивая Ким Чен Ына, тогда как он добился развития ядерной и ракетной программ и в результате "подавляющего военного превосходства" над Южной Кореей, утверждает политолог.

Чан Сон Чан считает, что КНДР сейчас будет предпринимать "мирное наступление" на Корейском полуострове. Заявив в прошлом году о "завершении создания ядерного оружия", Ким Чен Ын в нынешнем новогоднем обращении распорядился о массовом производстве и размещении ядерных боеголовок и баллистических ракет, в то же время предлагая улучшить отношения с Южной Кореей.

"Поэтому очень опасно ослаблять бдительность в отношении Северной Кореи", — считает Чан Сон Чан. По его словам, развивая по различным каналам диалог с Пхеньяном, для обеспечения мира в Корее необходимо "добиваться военного и особенно ядерного паритета" между Югом и Севером. Только одного диалога недостаточно, убежден политолог.

Во вторник в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами намечена министерская встреча по улучшению двусторонних отношений и возможному участию спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане.