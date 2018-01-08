В Венесуэле в результате ДТП погибли семь человек, сообщили СМИ

МЕХИКО, 8 янв – РИА Новости. Не менее семи человек погибли в воскресенье в результате крупного ДТП в Венесуэле, порядка 40 пострадали.

Как сообщает портал Nacional, трагедия произошла в прибрежном штате Ансоатеги. Столкнулись пассажирский двухэтажный автобус и небольшой грузовик.

После удара обе машины загорелись и выгорели полностью.