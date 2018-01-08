ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. В США через пять лет поймут, что никакого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году не было, считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В ходе интервью на телеканале CBS Симоньян спросили, что она думает об оценке американских спецслужб, которые заявляли о "вмешательстве РФ" в выборы в США и об участии в этом RT.

"И вы верите им (спецслужбам – ред.). Так же как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было", — сказала главный редактор.

Она также отрицательно ответила на вопрос, поддерживал ли RT на выборах Дональда Трампа.

"И наша ошибка была в том, что RT не поддерживал и Хиллари (Клинтон)", — пошутила Симоньян.

При этом она указала на то, что многие британские и французские СМИ поддерживали Клинтон на выборах, но их позицию в США не сочли вмешательством.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".