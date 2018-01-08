В Мексике убили шесть человек

МЕХИКО, 8 янв – РИА Новости. Сразу шесть человек были расстреляны утром в воскресенье в мексиканском городе Текоман штата Колима, сообщила местная генеральная прокуратура.

По имеющейся информации, люди собрались во дворе дома на завтрак, когда на место прибыла группа преступников и открыла огонь на поражение.

На месте были убиты пять человек, еще один скончался в госпитале. Также ранения получили два пожилых человека 92 и 60 лет.

Начало нового года в Мексике выдалось кровавым. Так, ранее всего за сутки в Сьюдад-Хуаресе на севере страны были убиты сразу 15 человек. Затем еще 12 человек погибли в столкновении сил самообороны с местными жителями в штате Герреро.