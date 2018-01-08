В Южной Корее Ким Чен Ыну поставили диагноз по голосу‍

ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. В Южной Корее по голосу выявили проблемы со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда он выступал в телеэфире с новогодним обращением к народу, сообщают в понедельник сеульские СМИ.
Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
"С помощью такого анализа нельзя судить о функциях внутренних органов председателя Кима, но по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов", — приводит газета слова южнокорейского профессора.
Примечательно, что внимание к здоровью Ким Чен Ына появилось в преддверии намеченной на вторник министерской встречи КНДР и Республики Корея об улучшении отношений и возможности участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. В новогоднем обращении молодой лидер Северной Кореи выразил готовность договариваться с Югом.
Ким Чен Ын унаследовал власть в Северной Корее после кончины Ким Чен Ира в декабре 2011 года, согласно установившейся в этой стране традиции, по которой "революционное руководство" должно передаваться от отца к сыну для гарантий непрерывности политической линии.