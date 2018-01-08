Россия "десятилетиями вмешивается" в выборы в США, заявил глава ЦРУ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия и некоторые другие государства попытаются вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США, заявил директор ЦРУ Майк Помпео в интервью телеканалу CBS.
"Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию", — заявил глава спецслужбы.
Он отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 были "безопасными и демократичными".
"Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов", — добавил Помпео.
В 2018 году пройдут очередные выборы в американском конгрессе, на которых переизберут всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.