Россия "десятилетиями вмешивается" в выборы в США, заявил глава ЦРУ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия и некоторые другие государства попытаются вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США, заявил директор ЦРУ Майк Помпео в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Россия десятилетиями "вмешивается" в избирательный процесс в США.

"Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию", — заявил глава спецслужбы.

Он отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 были "безопасными и демократичными".

"Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов", — добавил Помпео.

В 2018 году пройдут очередные выборы в американском конгрессе, на которых переизберут всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.

В американском конгрессе идут расследования "российского вмешательства" в выборы президента США в 2016 году, на которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В начале 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад, в которых говорилось о якобы попытках России повлиять на выборы в США. Российские власти, в свою очередь, неоднократно отвергали эти обвинения в связи с тем, что американская сторона не может предоставить никаких доказательств "вмешательства".