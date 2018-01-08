В Скопье рассказали, когда настроены решить с Грецией проблему наименования

АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости. Решение вопроса о названии Бывшей югославской Республики Македония возможно в первой половине 2018 года, заявил премьер-министр БЮРМ Зоран Заев в интервью греческой телекомпании "Альфа", вышедшем в эфир вечером в воскресенье.
"Кажется, Бог хотел, чтобы мы родились в один год, чтобы мы смогли решить чувствительную проблему между двумя государствами", — сказал он.
Он считает, что в интересах двух стран найти решение, и Скопье и Афины должны говорить как партнеры.
На вопрос, будет ли он обращаться к референдуму в своей стране по вопросу наименования, Заев ответил, что ему необходима поддержка общества и поддержка оппозиции и выразил убеждение, что оппозиция страны будет вносить позитивный вклад в поиск решения "проблемы конституционного наименования".
Заев надеется, что не будет препятствий и в Греции со стороны председателя входящей в правящую коалицию партию "Независимые греки" (АНЭЛ), министра обороны Паноса Камменоса и лидеров оппозиции.
Отвечая на вопрос, он сказал, что готов обсудить переименование аэропорта Скопье "Александр Великий", желая, как он сказал, показать свою дружбу к народу греков.
"Я верю, что есть возможность до конца первого полугодия 2018 года найти решение, которое навсегда продвинет вперед сотрудничество между двумя государствами", — заявил он.
Заев сказал также, что видит будущее страны в Евросоюзе и НАТО.
"Мы многонациональное государство, все граждане имеют одинаковые права и согласны, что наше будущее — это вступление в ЕС и в НАТО", — сказал Заев.
Через десять дней, 17-18 января, ожидается визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Скопье. Это первый визит с 2014 года, планируются встречи генсека практически со всем политическим и государственным руководством республики.
Визит пройдет за день до переговоров о наименовании, которые начнутся 19 января в ООН в Нью-Йорке при посредничестве спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица. В декабре в Брюсселе прошла встреча представителей Греции и БЮРМ при посредничестве Нимица. В переговорах участвовали Адамантиос Василакис с греческой стороны и Васко Наумовски со стороны БЮРМ.
В правительстве Греции считают, что проблему надо решить в первой половине 2018 года, иначе опять все будет отложено, теперь до 2020 года, в связи с выборами.