СМИ сообщили результаты выборов в оккупированной части Кипра

АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости. Шесть партий прошли в парламент непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра, созданной на оккупированных Турцией территориях, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой на турко-кипрские телеканалы.

Выборы, которые Никосия считает незаконными, прошли в воскресенье, в голосовании участвовали более 118 тысяч избирателей из 190,5 тысячи, внесенных в списки, или 62,44%.

После подсчета 68% бюллетеней лидирует Партия национального единства (ПНЕ) — 36,59% голосов, затем идут Республиканская Турецкая партия (РТК) — 21,56%, Партия народа — 16,83%, Партия социальной демократии (ПСД) — 7,97%, Демократическая партия (ДП) — 7,89%, Партия возрождения (ПВ) — 6,74%.

В парламент не прошли две партии – Партия национального спасения – новые силы в сотрудничестве с Партией единого Кипра (2,34% голосов) и Националистическая демократическая партия (0,09%).

Партия национального единства уже празднует победу, но сформировать самостоятельно правительство она не сможет, ей потребуется коалиция с кем-либо из соперников.

На 50 мест в парламенте претендовали 388 кандидатов, в том числе 9 независимых. Среди кандидатов 117 женщин.

Предыдущие выборы прошли 28 июля 2013 года и они были внеочередными. Их проведение было связано с тем, что парламент выразил недоверие правительству Ирсена Кучука.

Если особенностью предыдущих выборов было то, что впервые кипрская проблема не находилась в центре предвыборной стратегии, то на нынешних выборах характерным было полное отсутствие вопроса о кипрском урегулировании в избирательной кампании и в повестке партий. Все политические партии предпочли обсуждать внутриобщинные проблемы и инициативы по улучшению экономической ситуации, борьбу с коррупцией.

Парламентские выборы напрямую не влияют на позицию лидера киприотов-турок Мустафы Акинджы, который в основном занят переговорами по кипрской проблеме и не обладает исполнительной властью. Однако избрание администрации, поддерживающей решение кипрской проблемы на основе создания федеративного государства, помогло бы возобновлению переговоров весной, полагают обозреватели.

Никосия считает выборы на оккупированных территориях нелегитимными, как и все органы власти де-факто.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. Последний раунд переговоров проходил летом 2017 года в Швейцарии. Стороны не смогли найти компромисс, и 7 июля генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции по Кипру и объявил, что она закрывается.