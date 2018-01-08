Американка намерена выйти замуж за тетрис

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан намерена выйти замуж за тетрис после разрыва отношений с калькулятором, пишет газета Metro.
"Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит", — говорит девушка.
Издание отмечает, что Хассан очень предана тетрису и приобретает различные вещи, связанные с игрой.
По ее словам, она планирует выйти замуж за тетрис после окончания обучения.
Издание сообщает, что чувство сексуального влечения к неодушевленным предметом является достаточно распространенным явлением, и многие люди подобно Нурул Махджабин Хассан состоят в отношениях с различными предметами, включая канделябры и даже железнодорожные станции.