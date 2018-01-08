Трамп и Макрон провели телефонные переговоры по вопросу КНДР

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в субботу обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР и в Иране, сообщает в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил вчера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного (сообщества) добиться полной денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении.

"Президенты также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране были признаком того, что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом", — отмечается в документе.

Официального сообщения от французской стороны о разговоре лидеров пока не поступало.

Ранее Париж не согласился с Вашингтоном в оценке происходящего в Иране, а постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр предостерег от использования ситуации в Иране в свою пользу. Это стало реакцией на слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию, а происходящее в Иране, по ее словам, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа страны и вопросы международного мира и безопасности.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, часть из которых погибла при попытке завладеть складами с оружием. Власти Ирана заявляют, что полностью контролируют ситуацию с протестными выступлениями. Также в стране прошли несколько митингов в поддержку правительства.