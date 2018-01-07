В Киеве на здание Российского центра науки и культуры напали радикалы

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Радикалы из организации "Чёрный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества, сообщил РИА Новости сотрудник Центра в воскресенье.

"Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб", — сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что это не первое нападение на Российский центр в Киеве, "и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их (хулиганов — ред.) искать".

Нападавшие оставили у входа в Центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине. Спустя некоторое время на странице в Facebook этой радикальной организации появилась видеозапись хулиганской выходки.

"В Рождественскую ночь активисты "Чёрного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", — говорится под видеозаписью.

Собеседник отметил, что "такого рода заявления абсурдны и призывают лишь к разжиганию межнациональной розни. Мы были вынуждены вновь обратиться в украинскую полицию с заявлением по данному факту, а посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины с требованием пресечь противоправные действия радикалов, которые противоречат всем нормам международного права".