Правоцентристские партии Италии выступят на выборах коалицией

РИМ, 7 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Четыре правоцентристские партии Италии договорились о создании предвыборной коалиции, договоренность об этом достигнута в ходе 4-часовой встречи их лидеров в воскресенье.

В новый блок, который выступит на предстоящих 4 марта всеобщих выборах, войдут крупные "Вперед, Италия", "Лига Севера" и "Братья Италии", а также образованный всего полгода назад "Четвертый полюс".

Лидеры первых трех — Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Джорджа Мелони – в опубликованном после переговоров коммюнике пообещали в случае победы на выборах провести пенсионную реформу, ввести плоскую шкалу налогообложения, поддерживать рождаемость и защищать интересы итальянского производителя.

Согласно свежим опросам, опубликованным влиятельной газетой La Stampa, правоцентристские партии могут рассчитывать на получение большинства в верхней палате итальянского парламента, для чего им необходимо получить еще 20 из 315 кресел в гипотетическом новом составе Сената.

Между тем партия Берлускони "Вперед, Италия" представила новый логотип, главной деталью которого стала фамилия самого экс-премьера страны. Местные СМИ сходятся во мнении, что слоган "Берлускони – в премьеры" расходится с действительностью, так как в отношении 81-летнего магната действует судебный запрет занимать какие-либо политические должности.

Также в воскресенье новую партию образовали представители левоцентристского крыла итальянской политики. В состав "Свободных и равных" вошли вышедшие из пока правящей Демократической партии председатели обеих палат парламента республики Пьетро Грассо и Лаура Болдрини, бывший глава Демпартии Пьерлуиджи Берсани и другие известные политики. На учредительном съезде они объявили своим приоритетом создание рабочих мест в стране и отмену налога на обучение в вузах.