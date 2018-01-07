Адвокат экс-президента Ирана опроверг информацию о его аресте

КАИР, 7 янв — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хайдари опроверг информацию ряда СМИ о его аресте, об этом сообщает портал издания Erem news.



"Информация об аресте моего подзащитного бывшего президента Махмуда Ахмадинежада во время его поездки в город Бушер не соответствует действительности", — заявил адвокат изданию.

Ранее арабское издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на собственные источники в Тегеране сообщило, что арестован за поддержку протестов в стране во время его поездки в город Шираз. Издание отмечает, что арест состоялся при одобрении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным источников газеты, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были расценены как "подстрекательство к беспорядкам".

Как отмечает издание, в минувший четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, обрушился с критикой на действующего президента Ирана Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.