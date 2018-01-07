Сбежавший из тюрьмы "Тегель" в Берлине сам вернулся обратно

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заключенный берлинской тюрьмы "Тегель", совершивший побег, добровольно вернулся в исправительное учреждение, заявил представитель ведомства Сената по вопросам юстиции Берлина Себастьян Брукс.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что заключенный берлинской тюрьмы "Тегель" сбежал, продолжив череду побегов из исправительных учреждений немецкой столицы. Осужденный за убийство отбывал срок с правом покидать тюрьму на время рабочего дня. В первый же день, когда ему было дозволено отправиться на работу без сопровождения, заключенный позвонил в тюрьму и сообщил, что не собирается возвращаться.

"Заключенный вчера не вернулся из отгула — сегодня в 14.00 (16.00 мск) он добровольно пришел назад в тюрьму "Тегель", — сообщает Брукс в Twitter. По мнению чиновника, самовольная отлучка заключенного не является побегом.

На прошлой неделе из берлинской тюрьмы "Плетцензее" сбежали в несколько этапов пять заключенных, 2 января — еще двое. Один из беглецов затем добровольно сдался властям. Речь идет о тюрьме открытого типа с правом для заключенных покидать учреждение. По словам представителя тюрьмы, в настоящее время ведется проверка в связи со случившимися побегами.