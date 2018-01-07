Бэннон оправдался перед Трампом за свои заявления из скандальной книги

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бывший советник американского президента Стив Бэннон выразил Дональду Трампу свое сожаление и объяснил настоящий смысл своих комментариев, попавших в книгу журналиста Майкла Вулффа о главе государства.

Экс-советник заявил, что приписываемое Бэннону обвинение в "предательстве" в адрес сына президента, Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой на самом деле было адресовано бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.

"Я сожалею, что моя запоздала реакция на неточные сообщения, касающиеся Дональда (Трампа)-младшего, отвлекла внимание от исторических достижений президента в его первый год на посту", — заявил Бэннон в открытом обращении к Трампу и его семье, опубликованном порталом Axios.

Бывший чиновник добавил, что считает Трампа-младшего "патриотом, который неустанно помогает своему отцу и своей стране. Бэннон также подчеркнул, что продолжает поддерживать самого президента Трампа и выдвигаемую американским лидероv повестку.

Бэннон отметил, что придерживается позиции, озвученной им ранее в телеинтервью, когда он назвал расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы в США "полным фарсом".

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, комментируя приведенное в книге высказывание Бэннона, обвинила бывшего советника в непоследовательности. Сам Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.