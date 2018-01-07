МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран-членов блока НАТО.

По его словам, во время учений "Запад-2017" Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе. "Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки", — заявил генерал.

При этом он подчеркнул, что эстонские войска готовы к любому варианту развития событий, однако "действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что учения носили оборонительный характер. По его словам, информационные вбросы о том, что на маневрах разрабатывался "плацдарм для оккупации" Прибалтики, не имеют ничего общего с реальностью.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" прошли в сентябре прошлого года. Ими руководили начальники Генштабов двух стран. Учения при участии 12,7 тысяч военнослужащих развернулись на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России.