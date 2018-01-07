Эрдоган осудил позицию США по делу турецкого банкира Атиллы

АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. США стоят за оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле прошлого года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя проходящий в США судебный процесс по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы.

Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США. Власти США в марте прошлого года арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации Гюлена FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.

"Это (суд над Атиллой) показывает, что США стоят за спиной Пенсильвании (где в настоящее время проживает Гюлен). С 1999 года США взращивали главаря FETO, выделили ему 400 акров земли, все его виллы там находятся под защитой", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита во Францию. Его цитирует газета Hurriyet.

Он добавил, что США не предприняли "даже шага" в ответ на запросы Турции о выдаче Гюлена, несмотря "на десятки коробок документов с доказательствами, направленные турецким Минюстом". "При необходимости мы могли бы подать иск против США по делу Атиллы. Halkbank также имеет право на это, потому что суд бросает тень на наш банк на международном уровне", — отметил турецкий лидер.

Он назвал дело Атиллы политическим, напомнив о признании на суде бежавшего в США бывшего офицера турецкой полиции в том, что получил от ФБР 50 тысяч долларов с целью добиться от него показаний против Турции. "Если это действительно так, то это означает, что вся система правосудия США развалилась", — заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара и Вашингтон имеют серьезные разногласия по поводу того, кого считать террористами, напомнив о военной поддержке США сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "Все эти темы оказали серьезное негативное влияние на отношения Турции и США", — добавил Эрдоган.