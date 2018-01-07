Эрдоган осудил позицию США по делу турецкого банкира Атиллы

АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. США стоят за оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле прошлого года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя проходящий в США судебный процесс по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы.
Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации Гюлена FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Как ожидается, приговор Атилле будет оглашен 11 апреля.
"Это (суд над Атиллой) показывает, что США стоят за спиной Пенсильвании (где в настоящее время проживает Гюлен). С 1999 года США взращивали главаря FETO, выделили ему 400 акров земли, все его виллы там находятся под защитой", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита во Францию. Его цитирует газета Hurriyet.
Он назвал дело Атиллы политическим, напомнив о признании на суде бежавшего в США бывшего офицера турецкой полиции в том, что получил от ФБР 50 тысяч долларов с целью добиться от него показаний против Турции. "Если это действительно так, то это означает, что вся система правосудия США развалилась", — заявил Эрдоган.
По его словам, Анкара и Вашингтон имеют серьезные разногласия по поводу того, кого считать террористами, напомнив о военной поддержке США сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "Все эти темы оказали серьезное негативное влияние на отношения Турции и США", — добавил Эрдоган.