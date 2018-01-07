Глава ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Вопросы о дееспособности президента США Дональда Трампа на этом посту ставят те, кто не смирился с его победой на выборах 2016 года, считает директор ЦРУ Майк Помпео.

Дискуссия о соответствии Трампа занимаемой должности развернулась в США после выхода в свет книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", в которой со ссылкой на бывших членов администрации дается нелестная оценка главы государства. Вулфф также заявил, что "Трамп интеллектуально неспособен быть президентом США, он не читает, не слушает, он глубоко не любопытен".

"Это нелепые вопросы. Они идут от людей, которые все еще не приняли факт того, что Трамп – это президент США. Мне жаль их", — заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Он также назвал "чистой фантазией" и "полным абсурдом" заявления о неспособности Трампа быть президентом.

"Президент вовлечен (в решение проблем – ред.), понимает сложность, он задает действительно сложные вопросы нашей команде в ЦРУ, чтобы мы могли предоставить всю информацию, которая ему нужна для принятия правильных, обоснованных политических решений", — сказал глава ведомства.

Как следует из расписания Трампа, которое публикуется пресс-службой Белого дома, глава государства почти каждое утро проводит брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности.

Трампа упрекали за то, что он не прислушивается к мнению американской разведки и вообще к чужому мнению, и до президентских выборов, после выхода скандальной книги критика обострилась с новой силой. Сам Трамп назвал себя "гением" на фоне заявлений о его недостаточных умственных способностях.