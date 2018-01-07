Глава ЦРУ оценил работу Трампа на посту президента

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Вопросы о дееспособности президента США Дональда Трампа на этом посту ставят те, кто не смирился с его победой на выборах 2016 года, считает директор ЦРУ Майк Помпео.
"Это нелепые вопросы. Они идут от людей, которые все еще не приняли факт того, что Трамп – это президент США. Мне жаль их", — заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Он также назвал "чистой фантазией" и "полным абсурдом" заявления о неспособности Трампа быть президентом.
Как следует из расписания Трампа, которое публикуется пресс-службой Белого дома, глава государства почти каждое утро проводит брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности.
Трампа упрекали за то, что он не прислушивается к мнению американской разведки и вообще к чужому мнению, и до президентских выборов, после выхода скандальной книги критика обострилась с новой силой. Сам Трамп назвал себя "гением" на фоне заявлений о его недостаточных умственных способностях.