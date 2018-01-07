Китаец показал, как сделал из пьющего отца "гуру фитнеса"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Китайский фотограф Джессе за полгода превратил себя и своего отца в "гуру фитнеса". Прогресс он регулярно фиксировал в Instagram.

Как сообщает Daily Mirror, полгода назад мать 32-летнего Джессе временно переехала к нему, чтобы помочь его беременной жене в первые месяцы после рождения ребенка. Тогда фотограф пригласил пожить с ними и отца.

На тот момент папа Джессе много пил и в целом был не в форме. В итоге фотограф решил, что совместные тренировки могут помочь отцу вернуть страсть к жизни.

Они начали со спортивной ходьбы, потом перешли на бег, затем стали посещать спортзал. Каждые 10 дней отец и сын фиксировали свой прогресс.

Первоначально он запланировал программу тренировок с марта по сентябрь, но со временем это превратилось для них в образ жизни, поэтому по истечении запланированного срока они продолжили заниматься.

Оба показали впечатляющие результаты, однако, как отметил Джессе, самым главным итогом тренировок была возможность снова видеть в своем отце человека, уверенного в своих силах.