В Стокгольме скончался мужчина, пострадавший от взрыва

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пострадавший от взрыва в Стокгольме 60-летний мужчина скончался, сообщили в полиции.

Мужчину экстренно госпитализировали сразу после взрыва неустановленного предмета, который около 13:00 мск он поднял возле станции "Ворбю" в районе Худдинге.

Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

"У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу", — заявил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.

Полиция также сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.