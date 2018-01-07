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Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада‍

16:4307.01.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фотоЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Иране за поддержку протестов арестовали бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Задержание, как выяснила газета Al-Quds Al-Arabi, связано с поездкой политика в Бушер.

Участники акции протеста в Куме, Иран. 3 января 2018
© AFP 2017 / Mohammad Ali Marizad
Источник сообщил о задержании главных участников протестов в Иране
В четверг во время выступления перед жителями города Ахмадинежад обрушился с критикой на действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

Обличительную речь власти расценили как "подстрекательство к беспорядкам". При этом арест политика, по информации издания, состоялся с одобрения верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи.

В крупных городах Ирана с 28 декабря продолжаются протесты. Основное требование демонстрантов – улучшить экономическую ситуацию в стране. Параллельно проходят манифестации в поддержку действующих властей.

Подстрекатели протестов

Роухани неоднократно призывал демонстрантов перестать участвовать в несогласованных акциях протеста. Президент пообещал, что Тегеран активнее займется решением проблем, которыми недовольны демонстранты. К такого рода вопросам он отнес высокие цены, безработицу и загрязнение воздуха.

Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве в дела Тегерана
Признавая существование внутренних проблем, власти считают, что некоторые силы стремятся использовать выступления населения исключительно, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял, что митинги проходят в рамках "опосредованной войны", которую развязали против республики США, Великобритания и Саудовская Аравия.

По словам Шамхани, агенты этих государств руководят кампаниями в социальных сетях, которые координируют проведение демонстраций. При этом власти допускают, что протесты вскоре перейдут в "горячую" фазу. По словам Хаменеи, "враги" стремятся навредить стране и готовы для этого использовать не только деньги, но и оружие.

Глава Революционного суда Ирана Ходжатолеслема Мусы Казанфарабади заявил, что продолжающих участвовать в протестах вопреки запрету властей ждут суровые наказания. Он отметил, что митингующие теперь рассматриваются как "бунтовщики, пытающиеся нанести вред государственному аппарату".

Казанфарабади отметил, что задержанных организаторов протеста обязательно проверят на связи с иностранной разведкой.

Участники акции протеста в Тегеране, Иран. 30 декабря 2017
© AP Photo
В ООН призывают Иран минимизировать применение силы против демонстрантов
Реакция Запада

США заявили о нарушении в Иране прав человека во время разгона демонстраций. По данным СМИ, в ходе беспорядков погибли не менее 20 человек, среди жертв оказались не только митинговавшие, но и силовики.

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter пообещал помочь иранскому народу, "когда для этого придет время". В Госдепаратаменте же заявили, что они готовы рассмотреть введение против Исламской республики новых санкций.

Также в качестве меры давления на Тегеран США созвали заседание Совета Безопасности ООН по Ирану. Постпред Соединенных Штатов Никки Хейли в субботу призвала мировое сообщество тщательно следить за ситуацией в республике и заявила, что действия Тегерана отныне "взяты на карандаш".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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США ищут предлог, чтобы усилить давление на Иран, заявил Рябков
Кроме США, Тегеран также осудили многие страны ЕС, Австралия и Япония.

Реакция России

Российский МИД предостерег США от вмешательства во внутренние дела Ирана.

"Наша позиция давно и хорошо известна: односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем неприемлем, они незаконны. Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций", — сказал РИА Новости на прошлой неделе замглавы МИД Сергей Рябков.

Кроме того, Москва считает созыв Совбеза по Ирану вредным. США злоупотребляют этой площадкой и тем самым подрывают авторитет ООН, заявил в субботу постпред России Василий Небензя. При этом он отметил, что активная поддержка демонстраций со стороны Белого дома привела к росту контрпротестных выступлений.

"Кстати, за это нам стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений. Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное", — заявил российский постпред.

Небензя также указал на лицемерие со стороны некоторых западных стран, где акции протеста разгоняются куда жестче, чем в Иране.

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