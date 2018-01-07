Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада‍

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Иране за поддержку протестов арестовали бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Задержание, как выяснила газета Al-Quds Al-Arabi, связано с поездкой политика в Бушер.
Обличительную речь власти расценили как "подстрекательство к беспорядкам". При этом арест политика, по информации издания, состоялся с одобрения верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи.
В крупных городах Ирана с 28 декабря продолжаются протесты. Основное требование демонстрантов – улучшить экономическую ситуацию в стране. Параллельно проходят манифестации в поддержку действующих властей.
Подстрекатели протестов
Роухани неоднократно призывал демонстрантов перестать участвовать в несогласованных акциях протеста. Президент пообещал, что Тегеран активнее займется решением проблем, которыми недовольны демонстранты. К такого рода вопросам он отнес высокие цены, безработицу и загрязнение воздуха.
По словам Шамхани, агенты этих государств руководят кампаниями в социальных сетях, которые координируют проведение демонстраций. При этом власти допускают, что протесты вскоре перейдут в "горячую" фазу. По словам Хаменеи, "враги" стремятся навредить стране и готовы для этого использовать не только деньги, но и оружие.
Глава Революционного суда Ирана Ходжатолеслема Мусы Казанфарабади заявил, что продолжающих участвовать в протестах вопреки запрету властей ждут суровые наказания. Он отметил, что митингующие теперь рассматриваются как "бунтовщики, пытающиеся нанести вред государственному аппарату".
Казанфарабади отметил, что задержанных организаторов протеста обязательно проверят на связи с иностранной разведкой.
США заявили о нарушении в Иране прав человека во время разгона демонстраций. По данным СМИ, в ходе беспорядков погибли не менее 20 человек, среди жертв оказались не только митинговавшие, но и силовики.
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter пообещал помочь иранскому народу, "когда для этого придет время". В Госдепаратаменте же заявили, что они готовы рассмотреть введение против Исламской республики новых санкций.
Также в качестве меры давления на Тегеран США созвали заседание Совета Безопасности ООН по Ирану. Постпред Соединенных Штатов Никки Хейли в субботу призвала мировое сообщество тщательно следить за ситуацией в республике и заявила, что действия Тегерана отныне "взяты на карандаш".
Реакция России
Российский МИД предостерег США от вмешательства во внутренние дела Ирана.
"Наша позиция давно и хорошо известна: односторонние санкции как метод решения внешнеполитических проблем неприемлем, они незаконны. Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций", — сказал РИА Новости на прошлой неделе замглавы МИД Сергей Рябков.
Кроме того, Москва считает созыв Совбеза по Ирану вредным. США злоупотребляют этой площадкой и тем самым подрывают авторитет ООН, заявил в субботу постпред России Василий Небензя. При этом он отметил, что активная поддержка демонстраций со стороны Белого дома привела к росту контрпротестных выступлений.
"Кстати, за это нам стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений. Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное", — заявил российский постпред.
Небензя также указал на лицемерие со стороны некоторых западных стран, где акции протеста разгоняются куда жестче, чем в Иране.