Падение воздушной гимнастки в гомельском цирке попало на видео

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В цирке Гомеля воздушная гимнастка из московской труппы сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка. Видео инцидента опубликовано в сети.

По информации Sputnik Беларусь , ЧП произошло 5 января во время выступления коллектива Алишера Алимева. В афише было заявлено, что "гимнасты исполнят феноменальные трюки на высоте девятиэтажного здания". Уточняется, что 20-летняя циркачка упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Сейчас девушка находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.