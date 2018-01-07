Партия убитого экс-президента Йемена Салеха выбрала нового лидера

САНА, 7 янв — РИА Новости. Партия "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) убитого в перестрелке с повстанцами-хуситами экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха выбрала своего нового лидера, им стал соратник Салеха и замглавы партии Садик Амин Абу Рас, сообщает корреспондент РИА Новости.

Генеральный совет партии принял решение об избрании Абу Раса главой партии единогласно. Голосование по поводу генерального секретаря ВНК пройдет позднее, пока несколько партийных руководителей совместно заняли этот пост.

Абу Рас занимал различные посты в правительстве Йемена во времена правления Салеха. В 2011 году он пострадал вместе с ним при ракетном обстреле президентской резиденции в Сане в ходе событий "арабской весны". Волнения в итоге привели к отставке Салеха и приходу к власти вице-президента Абд Раббу Мансура Хади в 2012 году.

Салех погиб 4 декабря 2017 года в результате конфликта со своими недавними союзниками по противостоянию с властями — повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". В той же перестрелке погиб генсек ВНК Ариф аз-Зука.

Гражданский конфликт в Йемене между хуситами и властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади продолжается с 2014 года.