В ЛНР рассказали об оружии силовиков, размещенном у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (42)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Украинские силовики разместили гаубицы калибра 122 миллиметра в восьми километрах от линии соприкосновения, заявил журналистам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"В районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района, на удалении восьми километров от линии соприкосновения войск, на территории молочно-технической фермы размещена дежурная батарея 122-мм гаубиц Д-30 в количестве пяти единиц из состава 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР "стабильно напряженная".

"В районе населенного пункта Крымское, на удалении пяти километров от линии соприкосновения войск обнаружены огневые позиции шести 120-мм минометов из состава минометной батареи 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — дополнил представитель оборонного ведомства.

Спикер заявил, что с целью проведения воздушной разведки позиций Народной милиции ЛНР и корректировки огня артиллерии, в районе населенных пунктов Смелое-Зимогорье отмечены полеты беспилотных летательных аппаратов разведроты 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.