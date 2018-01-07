Источник сообщил о задержании главных участников протестов в Иране

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Ирана задержали главных организаторов протестных акций, проходивших в разных городах страны с конца прошлого года, большинство ранее задержанных отпущены, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя полиции.

"Людей и участников протестов, у которых были законные требования, в минимально возможное время отделили от организаторов и тех, кто руководил (беспорядками), нарушители были определены и задержаны", — сказал представитель полиции Саид Монтазер-аль-Махди. По его словам, судебные власти освободили большинство ранее задержанных, оставив под стражей только "главных виновников" и "саботажников".

Всего в ходе протестных акций, по словам представителя правоохранительных органов, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Ранее сообщалось, что около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Как сообщает телеканал, в воскресенье, пятый день подряд, в разных городах Ирана продолжаются мирные демонстрации в поддержку правительства страны. Точное число участников манифестаций не называется.