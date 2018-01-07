МОСКВА. 7 янв — РИА Новости. Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает "оккупацией" период нахождения в составе СССР. Об этом РИА Новости завил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", — сказал Леонид Калашников.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в пятницу заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией".

После революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей передали территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии, — Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939-1940 годах в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году — Закарпатье. И наконец, в 1954 году к Украине был присоединен Крым.