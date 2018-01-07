В ЛНР опасаются провокаций со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (42)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. И.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что подразделения Народной милиции опасаются провокаций украинских силовиков в районе Светлодарской дуги.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Светлодарское, в зоне ответственности 25 батальона 54 отдельной механизированной бригады ВСУ работают представители украинских СМИ", — рассказал Филипоненко.

По его словам, в связи с этим подразделения Народной милиции ЛНР находятся в готовности "к провокационным обстрелам, которыми противник будет пытаться вызвать ответный огонь" и дискредитировать подразделения ЛНР.

"Возможны также инсценировки, якобы подтверждающие нарушения Народной милицией", — уточнил спикер.