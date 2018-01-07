В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.
Согласно службе, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.
Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой. По городу установлены станции для бесплатного набора воды.
Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.
#SydneyHeat: Sorry, in our earlier checks we missed a 47.8 degrees C temperature recorded at an old #Richmond station (now closed) in 1939. 47.3 today still beats the previous #Penrith record.— Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) 7 января 2018 г.