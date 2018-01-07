В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару

Отдыхающие на пляже в пригороде Сиднея, Австралия. 2 января 2017

Отдыхающие на пляже в пригороде Сиднея, Австралия. 2 января 2017

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, что является самой высокой температурой за последние почти 80 лет, сообщается в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

Согласно службе, в последний раз подобная температура устанавливалась в Сиднее в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели полный запрет на разведение огня в зонах с высокой температурой. По городу установлены станции для бесплатного набора воды.

Как отмечает телеканал ABC, в результате жары несколько человек были госпитализированы.