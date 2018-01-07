РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Швеции выросло число противников вступления в НАТО, показал опрос

13:1707.01.2018
(обновлено: 14:51 07.01.2018)
424960
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО. Архивное фотоШтаб-квартира НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo, File

СТОКГОЛЬМ, 7 янв — РИА Новости, Людмила Божко. Число противников вступления Швеции в НАТО выросло в 2017 году на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 44%, при этом почти половина опрошенных шведов (46%) считают, что альянс поможет стране в случае необходимости. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter, со ссылкой на опрос, проведенный по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos в начале декабря 2017 года.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Опрос показал, хотят ли украинцы в НАТО
"Линия правительства во главе со (Стефаном. — Прим. ред.) Лёвеном о невступлении в НАТО находит поддержку в растущем скептицизме шведского народа и против членства в НАТО. Сопротивление вступлению в НАТО выросло на четыре процента, с 40 до 44% по сравнению с предыдущим годом", — пишет газета.

Поясняется, что в этом году социологи впервые задали вопрос "Если Швеция столкнется с чрезвычайной военной угрозой со стороны другого государства, считаете ли вы, что НАТО помогла бы тогда Швеции, или вы так не думаете?" Шестеро из десяти противников альянса (57%) ответили, что верят в его помощь. Среди симпатизирующих ему таких шведов оказалось несколько меньше — 45%.

"Многие, похоже, думают, скорее, что нам не нужно вступать, потому что НАТО придет нам на помощь в любом случае. Это интересное, новое понимание в вопросе отношения к альянсу", — сказал аналитик института Ipsos Давид Алин, комментируя исследование, его слова цитирует газета.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
НАТО не хочет новой холодной войны с Россией, заявил Столтенберг
Издание обращает внимание и на то, что сторонников подачи Швецией заявки на вступление в НАТО не так много (31%) и одновременно около 50% считают, что значение военного объединения в вопросе безопасности в регионе Швеции значительно выросло за последние 10 лет. О позитивном отношении к альянсу сообщили 41% респондентов и 32% описали свое отношение к нему как вполне нейтральное — ни позитивное, ни отрицательное.

Большинство опрошенных (51%) также признали, что у них мало доверия к способности шведских ВС защитить страну. Вместе с тем, число негативно настроенных респондентов по этому вопросу все же сократилось по сравнению с предыдущим годом, когда среди скептиков было 66%.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
История расширения НАТО
Комментировать
В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
drin.awesome
Откажитесь от НАТы, будете спать спойно!
15:10
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
polyanskyae
Шведы стали понимать, что их по полной принимают за лохов..
14:01
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Алексей Алекс
А хотя бы в одной стране, которые присоединили к НАТО, людей спросили? Может референдум провели? Никого не интересует мнение народа.
13:34
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Юрий Ананасов
Толку то, когда это волновало продажных чинушей? Вон в Черногории "за" вообще в пределах погрешности, однако уже член НАТО.
13:25
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена