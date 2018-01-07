В Швеции выросло число противников вступления в НАТО, показал опрос

СТОКГОЛЬМ, 7 янв — РИА Новости, Людмила Божко. Число противников вступления Швеции в НАТО выросло в 2017 году на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 44%, при этом почти половина опрошенных шведов (46%) считают, что альянс поможет стране в случае необходимости. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter, со ссылкой на опрос, проведенный по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos в начале декабря 2017 года.
Поясняется, что в этом году социологи впервые задали вопрос "Если Швеция столкнется с чрезвычайной военной угрозой со стороны другого государства, считаете ли вы, что НАТО помогла бы тогда Швеции, или вы так не думаете?" Шестеро из десяти противников альянса (57%) ответили, что верят в его помощь. Среди симпатизирующих ему таких шведов оказалось несколько меньше — 45%.
"Многие, похоже, думают, скорее, что нам не нужно вступать, потому что НАТО придет нам на помощь в любом случае. Это интересное, новое понимание в вопросе отношения к альянсу", — сказал аналитик института Ipsos Давид Алин, комментируя исследование, его слова цитирует газета.
Большинство опрошенных (51%) также признали, что у них мало доверия к способности шведских ВС защитить страну. Вместе с тем, число негативно настроенных респондентов по этому вопросу все же сократилось по сравнению с предыдущим годом, когда среди скептиков было 66%.