Американец пожаловался на себя в полицию за пьяное вождение

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В США нетрезвый водитель позвонил в 911 и пожаловался на самого себя. О курьезном случае рассказали представители офиса шерифа округа Полк в штате Флорида.

Инцидент произошел в канун Нового года. Некий Майкл позвонил в экстренные службы с сообщением о том, что ведет машину в пьяном состоянии. Диспетчер начала уговаривать его прижаться к обочине и заглушить двигатель. Какое-то время мужчина сомневался, стоит ли останавливать автомобиль, и повторял: "Ну я не знаю", но затем все же прекратил движение.

Так и не вспомнивший свою фамилию Майкл решительно отказался от помощи парамедиков, зато заявил, что ему нужно в полицейский участок. Где он припарковал автомобиль, на протяжении разговора так и оставалось загадкой, потому что мужчина сначала сообщил, что остановился у обочины, а затем обмолвился, что оставил машину прямо посередине трассы.

Повторное требование припарковаться у обочины обидело мужчину, и он потребовал не указывать ему, что нужно делать. Уточняющие вопросы диспетчера, очевидно, его утомили, поэтому он пожелал собеседнице спокойной ночи.

Приехавшим полицейским Майкл сообщил, что выпил две кружки пива, затем изменил показания на четыре кружки и сообщил, что последние четверо суток спал всего четыре часа. В конце концов он признался, что употребил метамфетамин.