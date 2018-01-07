В Тунисе задержали связанного с ИГ* террориста

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Военные Туниса задержали "опасного террориста" — члена группировки, связанной с террористической организацией "Исламское государство"*, сообщает национальное агентство TAP со ссылкой на заявление министерства обороны.

По данным агентства, террорист, известный как Борхен Булааби (Borhene Boulaabi), был задержан во время операции тунисских военных в провинции Кассерин на западе страны.

"Отряд военных преследовал вооруженную группу перед захватом опасного террориста (получившего ранения), которого бросили его товарищи", — приводит агентство заявление минобороны.

По данным военных, Булааби является "самым опасным террористом группировки Джунд аль-Хиляфа" ("Солдаты Халифата") и возглавляет одну из бригад боевиков, действующих в районе между провинциями Кассерин и Сиди-Бузид.

Согласно данным Совета безопасности ООН, группировка "Джунд аль-Хиляфа" имеет связи с террористическими группировками "Аль-Каида"* и ИГ*. В 2014 году боевики группировки похитили и обезглавили французского туриста Эрве Гурделя в Алжире. Группировка также ответственна за многочисленные нападения на полицию и военнослужащих.

*Террористическая организация, запрещенная в России