МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Иране за поддержку протестов во время поездки в Шираз арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад, сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.
По информации издания, власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как "подстрекательство к беспорядкам".
По информации издания, арест политика состоялся с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи.
Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.
В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей улучшить экономическую ситуацию.
В Тегеране считают, что протесты вызваны как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии.
Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, сотни человек задержаны.