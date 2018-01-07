МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Иране за поддержку протестов во время поездки в Шираз арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад, сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По информации издания, власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в Бушере, которые расценили как "подстрекательство к беспорядкам".

В четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, обрушился с критикой на действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

По информации издания, арест политика состоялся с одобрения верховного лидера республики Али Хаменеи.

Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей улучшить экономическую ситуацию.

В Тегеране считают, что протесты вызваны как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, сотни человек задержаны.