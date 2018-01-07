МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заявление о том, что Киеву нужно работать над признанием пребывания Украины в составе СССР "большевистской оккупацией", а также о необходимости провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), являются мифами, нацеленными на формирование антирусского националистического характера у украинских граждан, считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией". По его словам, подобные тезисы все чаще звучат в политическом поле Украины. По мнению Вятровича, должна проводиться соответствующая информационная кампания. Как отметил Вятрович, необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в 1917-1921 годах.

По мнению Безпалько, то, что делает Вятрович, вполне логично в рамках той националистической мифологии, которую выстраивают на Украине и почти во всех бывших республиках СССР, кроме России.

"Конечно, это абсолютно не соответствует действительности, потому что статус оккупации предусматривает полное исчерпание, эксплуатацию национальных богатств, ресурсов, полезных ископаемых, человеческого материала, отсутствие высшего образования, отсутствия какого-либо научного, интеллектуального, культурного развития", — сказал Безпалько РИА Новости.

Эксперт напомнил, что во времена СССР Украина не только "развивалась семимильными шагами", но и получила громадный промышленный потенциал, колоссальное научное развитие.

При этом Безпалько полагает, что слова Вятровича вполне укладываются в рамки националистической мифологии Украины, потому что вести преемственность от Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) "нынешние идеологи украинского государства не хотят".

"Я сомневаюсь, что в данной ситуации удастся каким-либо образом логически, в смысле добросовестно и доброкачественно привязать нынешнюю Украину к Украинской народной республике. Тем более что и сама Украинская народная республика — это было весьма эфемерное образование, которое серьезные историки не рассматривают как опыт государственности Украины", — добавил Богдан Безпалько.

"На самом деле все эти идеи являются мифами, которые просто призваны сформировать у жителей Украины антирусское сознание националистического характера и оправдать саму идею независимости, которая на деле оказывается чрезвычайно губительной по отношению ко всему: к экономике, науке, культуре, простому уровню жизни и благополучия людей, которые проживают на Украине", — пояснил собеседник агентства.

Как отметил эксперт, по большому счету Украина получила самостоятельную государственность в 1991 году. При этом он добавил, что для того, чтобы оправдать отделение Украины от Советского Союза, нынешнее движение на Запад и соответственно разрыв всех связей с Россией, чтобы объяснить населению все те колоссальные потери, которые сейчас несет украинская экономика и государство, нужно убедить граждан страны в том, что в советское и имперское время Украина находилась в оккупации.

Безпалько отметил, что Украинский институт национальной памяти в целом занимается созданием украинской идентичности, но которая будет носить антирусский, антироссийский характер, для чего создается искусственная историческая база.