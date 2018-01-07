В РПЦ надеются на продолжение обмена пленными в Донбассе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Произошедший в конце декабря прошлого года при участии Русской православной церкви массовый обмен военнопленными на Украине является лишь "первым этапом программы обмена", Церковь будет продолжать содействовать этому процессу, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном Рождественском телеинтервью.
"По милости Божией, в преддверии Нового года и Рождества Христова произошел массовый обмен военнопленными, хотя еще и не такой, как мы бы хотели. Поэтому мы считаем, что это первый этап программы обмена военнопленными, в реализации которого с самого начала и до сегодняшнего дня активное участие принимает наша Церковь", — сказал патриарх в интервью на телеканале "Россия 1".
"Она (УПЦ — ред.) не может обслуживать политические интересы групп или партий, или географических районов Украины. Она призвана нести всем ту весть, которая способна преобразовать умы и сердца людей, в том числе и содействовать примирению", — отметил патриарх.