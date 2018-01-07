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Коэн: у Путина в 2014 году не было причин провоцировать украинский конфликт

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Январь 2018 (17)
11:3107.01.2018
(обновлено: 12:25 07.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерУчастники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017Участники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Историю украинского кризиса искажают политические мифы и профессиональная некомпетентность американских СМИ, считает почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалист по России Стивен Коэн, слова которого приводит The Nation.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Коэн: США хотят сделать незаконными любые связи с Россией

В ходе дискуссии с радиоведущим  Джоном Бэчелором он отметил, что на пути у разрешения этого кризиса стоят две противоположные версии его начала.

Первая — версия США это исключительно "агрессия" Кремля и Путина. Вторая – версия России – это "агрессия" Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон. По мнению Коэна, в этой истории есть немало "дурных намерений, заблуждений и просчетов", однако, в общем и целом, версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют, является более близкой к историческим реалиям 2013-2014 года.

Коэн напомнил, что в январе 2014 года у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия — это независимый и достойный доверия партнер в международных делах, не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с "братской" Украиной.

"Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не "агрессивный" характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины", отметил профессор.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Он также отметил, что начало кризиса было ускорено соглашением о "партнерстве", которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года. Путин и его представители тогда старались убедить Евросоюз сделать экономическое соглашение с Украиной "трехсторонним", то есть включающим Москву. Как бы то ни было, лидеры ЕС отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом, добавил Коэн.

Профессор также заявил, что в течение многих лет западные структуры "вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к "цивилизационным" ценностям Запада. То есть "марш" на нее начался задолго до событий на Майдане". Поэтому он выразил сомнения, можно ли вообще назвать переворот в феврале 2014 года  "демократической революцией", учитывая, что часть олигархических сил остается на своих местах.

"Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным", — добавил Коэн.

Продолжение статьи читайте на сайте ИНОСМИ>>

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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malenjkiy.muk
К сожалению, мнение людей и их знания о внешней политике в общем, складываются на 99% из пропаганды СМИ, фильмов и даже мультфильмов, которые распространяются по обе стороны. И никакие принстонские профессора в этом плане ничего не изменят. Очень жаль конечно...
11:46
07.01.2018
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