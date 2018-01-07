Американские спецслужбы признали, что недооценили КНДР, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы признали, что значительно недооценили возможности Северной Кореи в развитии ракетно-ядерной программы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.

Разведывательные структуры доложили Дональду Трампу в начале его президентства, что процесс создания в КНДР ракеты, способной достичь территории США, займет до четырех лет, что даст им время замедлить или сорвать разработку оружия.

Однако спустя полгода Северная Корея провела успешные испытания водородной бомбы, которая была в 15 раз мощнее заряда, сброшенного на Хиросиму. Кроме того, Пхеньян, как отмечает издание, продемонстрировал способность ракет достичь американского острова Гуам, затем западного побережья страны и далее — Вашингтона.

По данным газеты, неспособность разведки предсказать успехи Пхеньяна связана с представлением, что на разработку оружия у КНДР уйдет столько же времени, сколько требовалось странам в период холодной войны. Специальные службы не приняли в расчет возможности Северной Кореи получить доступ к зарубежным разработкам и не обратили должного внимания на многочисленные испытания ракет в 2016 и 2017 годах. Действующие и бывшие сотрудники администрации и спецслужб называют это "крупнейшим просчетом Америки".

Советник по нацбезопасности Герберт Макмастер рассказал, что Трамп не обеспокоен ошибкой спецслужб и "понимает, что невозможна идеальная разведка в сфере способностей и намерений". Издание отмечает: в настоящее время президент имеет дело с той же проблемой, что и его предшественники, однако у него осталось значительно меньше времени на ее решение.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>