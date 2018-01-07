Американские спецслужбы признали, что недооценили КНДР, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы признали, что значительно недооценили возможности Северной Кореи в развитии ракетно-ядерной программы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.
Однако спустя полгода Северная Корея провела успешные испытания водородной бомбы, которая была в 15 раз мощнее заряда, сброшенного на Хиросиму. Кроме того, Пхеньян, как отмечает издание, продемонстрировал способность ракет достичь американского острова Гуам, затем западного побережья страны и далее — Вашингтона.
Советник по нацбезопасности Герберт Макмастер рассказал, что Трамп не обеспокоен ошибкой спецслужб и "понимает, что невозможна идеальная разведка в сфере способностей и намерений". Издание отмечает: в настоящее время президент имеет дело с той же проблемой, что и его предшественники, однако у него осталось значительно меньше времени на ее решение.
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