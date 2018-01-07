В США телеоператор не поверил мужчине, назвавшему свое имя, и выдумал новое

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Житель американского города Атланта пожаловался на оператора местного телеканала, который в телесюжете назвал его ненастоящим именем.

"Эмма и я попали на телевидение, но оператор не поверил, что меня зовут Хантер Фишер, поэтому он придумал мне другое имя", — написал он в Twitter. Твит собрал уже 133 тысячи лайков.

Emma and I made it on TV but the camera guy didn’t believe my name was Hunter Fisher so he just made one up for me pic.twitter.com/VMJyc2M8EX — Hunter Fisher (@HunterFisher21) January 2, 2018

​Судя по всему, оператора смутило сочетание имени и фамилии — если перевести на русский язык, молодого человека буквально зовут "Охотник Рыбак".

В итоге в телесюжете его представили Бенджамином Холкомбом. Пользователи Twitter не остались в стороне от этой истории.

"Добро пожаловать в семью, Бен", — написал местный конгрессмен Скотт Холкомб.

Кроме того, обнаружился мужчина, которого на самом деле зовут Бенджамин Холкомб и которому стали активно сообщать об этой ситуации. "Кори, ты третий человек, который мне это послал. Ха-ха-ха!", — написал он одному из комментаторов.

Кроме того, Хантеру написал другой Бен Холкомб: "Надеюсь, тебе понравилось быть мной один день".

"Чувак, со мной случилось то же самое. Мое настоящее имя Фест Борн (буквальный перевод — "первенец" — ред.), но в новостях вместо него использовали имя моего друга. Лол. Я даже показал им документы", — поделился своей историей born1st.

"Теперь мне интересно, есть ли человек, которого зовут Хантер Газерер (букв. "охотник-собиратель" — ред.), — отметила rebuttery.