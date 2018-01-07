В Папуа - Новой Гвинее эвакуировали остров из-за извержения вулкана

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Папуа — Новой Гвинеи эвакуировали около 600 человек, проживающих на вулканическом острове Кадовар, после того как началось извержение одноименного вулкана, сообщает новозеландская радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на местную администрацию.

Вулкан начал проявлять признаки активности в пятницу, выбросив пепел. К середине воскресенья активность усилилась. Последний раз признаки активности вулкана были замечены 40 лет назад.

Власти эвакуировали местных жителей на соседние острова. Вулканологическая обсерватория в городе Рабаул рекомендовала лодкам и кораблям не приближаться к острову. Сейчас, по некоторым данным, около 50% территории Кадовара покрыто лавой.

Остров Кадовар, ширина которого составляет два километра, находится в 40 километрах к северо-западу от острова Манам. В 2004 году власти также эвакуировали его из-за извержения вулкана.

Папуа — Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.