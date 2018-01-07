ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (40)

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Веселогоровка. Всего по территории республики было выпущено порядка 7 мин.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.