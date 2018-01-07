Летевший в Доминикану самолет вернулся в США из-за постороннего запаха

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании JetBlue Airways вернулся в Бостон после вылета в Доминиканскую республику из-за неприятного запаха, вызвавшего плохое самочувствие пассажиров и членов экипажа, сообщает телеканал CBS.

Сообщается, что авиалайнер Airbus A320 находился в воздухе около часа и 15 минут. После возвращения в аэропорт Бостона самолет встретили медики. Несмотря на жалобы, поступавшие во время полета, никто из пассажиров или персонала не был госпитализирован.

Проводится проверка самолета. Авиационные власти США расследуют инцидент.