После столкновения судов у берегов Китая пропали десятки человек

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в субботу 6 января в 20:00 (15:00 мск) у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL.
В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека — 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.
Несмотря на повреждения, гонконгскому сухогрузу ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они благополучно спасены.
На место происшествия прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных фотографиях с места ЧП виден охваченный сильным пламенем танкер.
【巴拿马籍油船与香港籍散货船碰撞起火 搜救正在进行】6日20时许，巴拿马籍油船"SANCHI”轮与香港籍散货船"CF CRYSTAL”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。油船"SANCHI”轮全船失火，32名船员失联；散货船"CF CRYSTAL”轮有破损，21名船员全部为中国籍，已被安全救起。https://t.co/iZMisozhrr pic.twitter.com/WLHwAyCTRo— 中国新闻社 (@CNS1952) 7 января 2018 г.