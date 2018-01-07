После столкновения судов у берегов Китая пропали десятки человек

Спасение людей с затонувшего судна в Китае. Архивное фото

Спасение людей с затонувшего судна в Китае. Архивное фото

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости. Панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в субботу 6 января в 20:00 (15:00 мск) у устья реки Янцзы, его участниками стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL.

В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека — 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

Несмотря на повреждения, гонконгскому сухогрузу ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они благополучно спасены.

На место происшествия прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных фотографиях с места ЧП виден охваченный сильным пламенем танкер.